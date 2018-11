Który polityk chciał referendum ws. wyjścia z Unii? Zaskakujące słowa Bielana

– Jedynym politykiem, który w ostatnich latach zaproponował referendum ws. wyjścia Polski z UE był Grzegorz Schetyna – przekonywał Adam Bielan w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Senacie.

Bielan odniósł się również do wczorajszych działań PiS związanych z nowelizacją prawa o sądownictwie. – Bardzo często możemy wychodzić z sądu z przekonaniem, że mieliśmy rację, ale wyrok sądowy był inny. Trzeba ten wyrok respektować. My nie zmieniamy zdania w tej sprawie, natomiast zapadło orzeczenie TSUE, zabezpieczenie i to zabezpieczenie respektujemy – zapewnił polityk.

Polexit czy manipulacja?

Kwestia rzekomego polexitu, wyjścia Polski ze struktur Unii Europejskiej, zdominowała ostatnie dni kampanii samorządowej. Politycy Koalicji Obywatelskiej zarzucali Zjednoczonej Prawicy, że chce wypchnąć Polskę z UE. Działacze PiS odżegnywali się od tych oskarżeń, ale część komentatorów zwracała uwagę, że ten temat mógł utrącić PiS kilka procent w wyborach. Takie stanowisko zajął m.in. były rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

– Ludzie troszkę poszli głosować na zasadzie antyPiS w Warszawie, ale pewnie też w innych dużych miastach. Myślę, że poszedł zagłosować taki elektorat, dla którego ważne są kwestie bycia w Unii Europejskiej, których łatwiej wystraszyć Polexitem – stwierdził Łapiński w TVN24.

Również Jarosław Kaczyński przekonywał, że wielu wyborców "zostało oszukanych". – Nie ukrywam, liczyliśmy na II rundy, bo nie braliśmy pod uwagę tego elementu, który dzisiaj jest bardzo istotny w naszym życiu publicznym, a który sprowadza się do tego, iż operuje się kłamstwem, manipulacją. Tak, wielu mieszkańców wielkich miast zostało okłamanych, zmanipulowanych – stwierdził szef PiS.

– W centrum manipulacji jest jedno twierdzenie, że PiS przygotowuje Polexit. Jest to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo – podkreślał Jarosław Kaczyński na niedawnej konwencji w Radomiu.