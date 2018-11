"Spieprzyłeś to". Kuźniar krytykuje Wojewódzkiego. Poszło o Kukiza

Kuba Wojewódzki przyznał, że poparcie przez niego Pawła Kukiza w 2015 roku było błędem. – Spieprzyłeś to – stwierdził ostro Kuźniar. – To ty powiedziałeś. Ja po prostu nadałem temu krajowi specyficzny koloryt i posmak spirytusu w postaci Pawła Kukiza – ocenił gwiazdor TVN, dodając, że dla niego wszyscy politycy to "lichwiarze" handlujący zaufaniem ludzi.

Nie inaczej jest z Kukizem, którego ocenił jako "osobowość autorytarną" oraz polityka, który jest najbliżej PiS-u. Dziennikarz ocenił, że żyjemy w kraju, który jest "toxic". Wojewódzki dodał, jednak, że jak wyjdzie z internetu to zazwyczaj spotyka się z "Polską uśmiechniętą". – Spotykam się z Polską, o której mówił mi Marek Kondrat czy Adam Michnik – mówił w programie Kuźniara.

Czytaj także:

Czy Polexit to realny scenariusz?

Czytaj także:

Liroy, Wilk i Kulesza łączą siły. Powstało nowe koło poselskie