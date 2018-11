Hanna Lis o Kaczyńskim: Człowieczek, który przespał stan wojenny

Sejm przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Za przyjęciem ustawy głosowało 215 posłów, przeciw było 161, zaś 24 wstrzymało się od głosu.

Burzliwa dyskusja

Prace nad projektem toczyły się w ekspresowym tempie. Przyjęcie ustawy poprzedziła burzliwa dyskusja.

– Ustawa, która jest przedmiotem nowelizacji, jest zgodna z polską Konstytucją, standardami europejskimi i mieści się w tych wszystkich założeniach, które mają na celu reformę polskiego sądownictwa – zapewniał z mównicy sejmowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Optymizmu ministra Ziobry nie podzielali jednak posłowie opozycji. – Nie dość, że nie ma przyzwoitej legislacji, to jeszcze przyzwoitości wam brakuje. Chcecie ustawy od razu z Nowogrodzkiej wysyłać do publikacji – grzmiał z mównicy sejmowej poseł PO Robert Kropiwnicki. Z kolei Michał Kamiński z Europejskich Demokratów podkreślał, że pośpiech ws. ustawy o SN powodowany jest wstydem przed porażką. – Ale mam dla was dobrą radę. Radzę się do porażek przyzwyczaić, bo teraz już tak będzie. Szliście na Europę silni, zwarci i gotowi. Jak się skończyło? Ani silni, ani zwarci, ani gotowi. Uciekacie dzisiaj przed Europą i chwała Bogu, choć źle się stało, że wasza niemądra polityka upokarza państwo polskie – mówił.

Hanna Lis komentuje

"Trzy i pół godziny na TRZY czytania nowelizacji ustawy o SN. Bez merytorycznej debaty, z podeptaniem elementarnych zasad parlamentaryzmu oraz absolutną pogardą dla opozycji. Polska w ruinie, ku uciesze człowieczka, który przespał stan wojenny i w odwecie wyprowadza Polskę z UE" – napisała na Twitterze Hanna Lis.

