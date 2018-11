Liroy, Wilk i Kulesza łączą siły. Powstało nowe koło poselskie

Zawiązanie współpracy byłych posłów Kukiz'15 jest pokłosiem współpracy w wyborach samorządowych. – Wspólnie zmienimy Polskę – przekonywał poseł.

Jacek Wilk z kolei podkreślił, że ich porozumienie pokazuje, że poszczególni politycy są w stanie odłożyć na bok swoje ambicje i skupić się na wspólnym działaniu. – To jest bardzo silny sygnał dla wszystkich na tzw. dołach, że to, na co tak długo czekali, czyli porozumienie, w końcu się zaczyna – ocenił polityk.

Jakub Kulesza natomiast podkreślił, że do wspólnej pracy będzie zachęcał również innych partnerów. – Dzisiaj antysystem pokazuje, że wzmacniamy się nie przez podział, a przez połączenie – mówił Kulesza.

Artur Dziambor z partii Wolność napisał, że dzisiejsze porozumienie jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia wspólnych list do wyborów do europarlamentu.