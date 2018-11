Jakubiak zostanie odwołany z komisji śledczej ds. VAT. Wiadomo, kto go zastąpi

Odwołanie Marka Jakubiaka nastąpi w wieczornym bloku sejmowych głosowań, który rozpocznie się o godz. 19.00, a zakończy o 20.30. W sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT Marka Jakubiaka zastąpi Błażej Parda z Kukiz'15.

Marek Jakubiak pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji śledczej ds. VAT od 20 lipca 2018 roku.

Zmiana w składzie komisji ma związek z rezygnacją Jakubiaka z członkostwa w klubie Kukiz'15. Poseł podjął taką decyzję na początku listopada. – Byłem gotowy wiele znieść. Ale to, co się działo w ostatnich dniach, przelało czarę goryczy. Dostałem informację, że jeden z popleczników Pawła Kukiza obdzwania posłów i żąda głosowania za wyrzuceniem mnie z klubu. Zmuszał do tego także moich przyjaciół, powołując się przy tym na lojalność wobec Kukiza – tłumaczył wówczas w rozmowie z Onetem.