Polskie Radio na nowego prezesa

Pod koniec sierpnia Rada Mediów Narodowych zdecydowała o ostatecznym odwołaniu, zawieszonego wcześniej Jacka Sobali z funkcji prezesa Polskiego Radia. Oddelegowany do pełnienia obowiązków szefa Polskiego Radia został Andrzej Rogoyski. To właśnie on został dziś wybrany przez Radę na następcę Sobali.

Z informacji portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że Rogoyski był jedynym kandydatem ubiegającym się o tę funkcję. Jego kandydaturę poparli Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka i Elżbieta Kruk. Od głosu wstrzymali się Juliusz Braun z Platformy Obywatelskiej oraz Grzegorz Podżorny z Kukiz'15.

Andrzej Rogoyski jest trzecim prezesem Polskiego Radia od stycznia 2016 roku, kiedy zmieniono zasady powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Wcześniej funkcję tę pełnili Jacek Sobala oraz Barbara Stanisławczyk-Żyła.

