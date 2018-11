Ziemkiewicz kontra Hanna Lis. Ostra wymiana zdań na Twitterze

Wymiana "uprzejmości" pomiędzy Hanną Lis a Rafałem Ziemkiewiczem zaczęła się od jej wpisu na temat kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. "Trzy i pół godziny na TRZY czytania nowelizacji ustawy o SN. Bez merytorycznej debaty, z podeptaniem elementarnych zasad parlamentaryzmu oraz absolutną pogardą dla opozycji. Polska w ruinie, ku uciesze człowieczka, który przespał stan wojenny i w odwecie wyprowadza Polskę z UE" – napisała dziennikarka.

Do jej wpisu postanowił się odnieść publicysta tygodnika "Do Rzeczy", który nazwał Lisową "czerwoną księżniczką". "Czerwona księżniczka Hanna Lis (oboje rodzice wypuszczani za granicę jako korespondenci do krajów tzw, drugiego obszaru płatniczego) szydzi ze współpracownika KOR Kaczyńskiego, że 'przespał stan wojenny'. Skretynienie 'totalnych' w pigułce" – napisał Rafał Ziemkiewicz.

Hanna Lis postanowiła zareagować na wpis publicysty i określiła go mianem... "brunatnego księcia". "Brunatny książę (ten od reklamy książki Międlara) pisze o mnie czerwona księżniczka. Coś się red. Cebulakowi pomyliło. Nie mieszkałam w willi na Żoliborzu,a w blokowisku na Służewcu. Ojciec korespondent znał 24 języki. Jak się Cebulak nauczy choć angielskiego może go wpuszcza do UK?" – odparła.

Ten wpis Hanny Lis nie mógł pozostać bez stosownego komentarza Ziemkiewicza. "Żaden książę, proszę Jaśnie Pani - prosty cham z Czerwińska. Na wszystko w życiu musiał zarobić sam od zera, jak chce być ładniejszy to też se nic nie wstrzyknie, tylko musi zap***ać, taki los cebulaków. Tyle, że ja znam pani świat (i nie szanuję) a Pani mój tylko sobie wyobraża" – skwitował.