Sprawa KNF to wielka afera? Sasin: Nazywanie jej tak jest przedwczesne

– Nie powinien absolutnie szef KNF-u takiej rozmowy w takich okolicznościach prowadzić i poniósł za to konsekwencje. Nie jest już szefem KNF, to też była błyskawiczna reakcja, ale dzisiaj nie mamy żadnych dowodów na to, że zostało złamane prawo. To dopiero prokuratura będzie o tym mówić. Natomiast mamy rzeczywiście do czynienia z wielką aferą, mówię o aferze VAT-owskiej – stwierdził Jacek Sasin w "Sygnałach dnia".

Polityk uznał jednocześnie, że komisja śledcza ws. KNF-u nie jest potrzebna, "ponieważ instytucje państwa działają tutaj rzeczywiście błyskawicznie".

– Podjęły te działania bardzo intensywnie. Mówię tutaj o prokuraturze, która prowadzi w tej sprawie postępowanie. Mówię o działaniach służb specjalnych. Tutaj nie było żadnej zwłoki, żadnego zawahania – stwierdził.

W ubiegłym tygodniu "Gazeta Wyborcza" napisała, że szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego w zamian za ok. 40 mln zł. Miliarder nagrał Chrzanowskiego w marcu, a prokuraturę zawiadomił na początku listopada jego pełnomocnik, Roman Giertych. Po publikacji gazety Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała oświadczenie, informując, że uważa całą sprawę za szantaż ze strony Czarneckiego oraz próbę wywarcia wpływu na Komisję w momencie, w którym jego banki borykają się z poważnymi kłopotami, a ich wartość spada. Jednak kilka godzin po ujawnieniu tych informacji szef KNF podał się do dymisji, którą szybko przyjął premier Mateusz Morawiecki.

