Nie będzie głosowania ws. Gawłowskiego. Poseł PO zrzekł się immunitetu

Przypomnijmy, że w kwietniu zachodniopomorska delegatura Prokuratury Krajowej w Szczecinie postawiła Gawłowskiemu pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym. Dotyczą one okresu, gdy był on wiceministrem ochrony środowiska. W czerwcu prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie Gawłowskiemu immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

Komisja sejmowa rozpatrzyła wniosek prokuratury 8 listopada i opowiedziała się za tym, by Sejm uchylił immunitet posłowi PO oraz wyraził zgodę na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

Przed dzisiejszym głosowaniem marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował jednak, że parlamentarzysta sam zrzekł się immunitetu. Teraz wniosek musi zaopiniować komisja regulaminowa.