Hofman: Władza się nie sypie, ale ma złe prognozy

– Trzeba by sobie usiąść i zrobić pewien reset po tym, co się wydarzyło. Były wybory, potem afera KNF, zbliża się koniec roku, wchodzimy w nową kampanię - to jest dobry moment na reset – mówił w RMF FM były rzecznik PiS Adam Hofman.

Zdaniem Hofmana niedługo nastąpią zmiany w rządzie, bo to forma "łapania oddechu". Jak zaznaczył nastąpi to jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. – Najpierw trzeba poradzić sobie z rzeczą, która się trochę zasypała czyli afera KNF, bo ona bije w delikatne, miękkie podbrzusze tego obozu władzy. W sferę, która jest dla nich bardzo ważna, dla elektoratu bardzo ważna – dodawał. Sprawa KNF W ubiegłym tygodniu "Gazeta Wyborcza" napisała, że szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego w zamian za ok. 40 mln zł. Miliarder nagrał Chrzanowskiego w marcu, a prokuraturę zawiadomił na początku listopada jego pełnomocnik, Roman Giertych. Po publikacji gazety Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała oświadczenie, informując, że uważa całą sprawę za szantaż ze strony Czarneckiego oraz próbę wywarcia wpływu na Komisję w momencie, w którym jego banki borykają się z poważnymi kłopotami, a ich wartość spada. Jednak kilka godzin po ujawnieniu tych informacji szef KNF podał się do dymisji, którą szybko przyjął premier Mateusz Morawiecki. Czytaj także:

