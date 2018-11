"To czym się chwali PiS, zostało wprowadzone przez PO". Trzaskowski o uszczelnieniu VAT-u

– W kolejnych latach były podejmowane przez rząd PO kolejne wysiłki zmierzające do zamknięcia luki VAT-owskiej – przekonywał Trzaskowski w rozmowie z Beatą Lubecką. – Odwrócony VAT, kwestie dotyczące pakietu kontrolnego i wszystkie kwestie dotyczące ministra Szczurka zaczęły wdrażać plan uszczelnienia – przekonywał polityk.

Prezydent Warszawy podczas dyskusji wiele czasu poświęcił Prawu i Sprawiedliwości. Trzaskowski stwierdził, że rząd zamyka instalacje, do których można wywozić śmieci. – Uważam, że to jest działanie absolutnie z premedytacją, żeby utrudnić (...). Kolejne decyzje, które tak naprawdę pozbawiają Warszawę możliwości utylizowania śmieci na Mazowszu. To było jasne, że tak będzie. Proszę popatrzeć jakie zapadają decyzje. Rząd chce przyłożyć rękę do tego, żebyśmy mieli problemy. To jest zachowanie całkowicie nieodpowiedzialne – przekonywał prezydent stolicy.

Trzaskowski przekazał, że jednym z jego pierwszych działań będzie zarządzenie antykorupcyjne, którego celem będzie wzmocnienie kontroli nad działalnością ratusza.