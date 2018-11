Trzaskowski przedstawił swoich współpracowników. Rabiej będzie odpowiedzialny za reprywatyzację

– Tak jak zapowiadałem, przyszedł czas, żeby zaprezentować moją drużynę, moich współpracowników, moje współpracowniczki, z którymi będę realizował swój program i program Koalicji Obywatelskiej – rozpoczął Trzaskowski swoją konferencję.

Paweł Rabiej ma być odpowiedzialny za reprywatyzację, politykę społeczną, politykę zdrowotną oraz dialog z organizacjami pozarządowymi. Do kompetencji Renaty Kaznowskiej będzie leżeć polityka edukacyjna i polityka mieszkaniowa. Michał Olszewski ma być natomiast odpowiedzialny za fundusze europejskie, polityka rozwoju, a z kolei Robert Soszyński za inwestycje, transport publiczny i remonty dróg.

"Mądra kontynuacja, ale również zmiana. Moja drużyna to ludzie z ogromnym doświadczeniem w samorządzie, ale też zupełnie nowi. Łączymy doświadczenie z dobrą energią i wspólnie będziemy pracować na to, aby Warszawa stawała się coraz lepszym miejscem do życia" – przekonuje polityk.