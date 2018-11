"Byłem zniesmaczony". Polityk PO uderzył posłankę PiS?

"Wczoraj złożyłam zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z karygodnym zachowaniem posła Sławomira Nitrasa z PO, który uderzył mnie i publicznie znieważył używając wulgarnych słów" - napisała Arent na Twitterze.

Świadkiem całego zdarzenia była poseł Długi z Kukiz'15. Poseł powiedział, że skoro sprawa trafiła do prokuratury, to woli nie ujawniać zbyt wielu szczegółów, ale przyznał, że cała sytuacja go zszokowała.

"Ponieważ sprawa trafiła do prokuratury, nie chcę publicznie opisywać tego zajścia. Powiem tak: byłem bardzo zaskoczony i zniesmaczony zachowaniem pana posła" – mówi w rozmowie z portalem Onet.

Z kolei poseł Ireneusz Raś z PO przyznał jedynie, że zarówno Nitras jak i Arent używali wulgaryzmów. "Nie widziałem, czy Nitras kopnął panią poseł" – mówi w rozmowie serwisem. Podobno podczas awantury Arent miała zadzwonić do Ryszarda Terleckiego odgrażając się Nitrasowi "Rysiu zrobi z tobą porządek".

Sam zainteresowany przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe i są jedynie kolejną próbą "prowokacji".