Koalicja Obywatelska szuka winnych porażki na Śląsku. "Bigos polityczny trwa"

Dzięki niespodziewanej decyzji radnego Wojciecha Kałuży o przejściu z Nowoczesnej do PiS, partia Kaczyńskiego będzie sprawować władzę w śląskim sejmiku. Polityk nie ma sobie nic do zarzucenia. Przeciwnego zdania są jego niedawni partyjni koledzy, którzy zarzucają mu zdradę. "Stanie się symbolem tego, co najgorsze w polityce" – ocenił Borys Budka z PO.

Koalicja Obywatelska nie może się pogodzić z utratą władzy na Śląsku i szuka winnych. Mnożą się gorzkie wpisy na Twitterze, nie brakuje wzajemnych oskarżeń, a w sprawie głos zabrała także Joanna Scheuring-Wielgus, która już od dłuższego czasu jest poza Nowoczesną.

Jak informują media, "jedynką" KO na Śląsku miał być Łukasz Kohut związany z Robertem Biedroniem. On sam twierdzi, że jego kandydatura została storpedowana przez PO i jej lidera – dzięki temu "jedynka" miała trafić do radnego Kałuży. Kohuta zapewnia, że nie chciał zrezygnować ze współpracy z byłym prezydentem Słupska.

Schetyny i PO broni Marta Golbik, która zrezygnowała z członkostwa w Nowoczesnej na rzecz Platformy. "To kłamstwo. Do ostatniej chwili kandydatem Nowoczesnej był Bartłomiej Gabryś, bardzo przyzwoity wykładowca akademicki" – napisała parlamentarzystka na Twitterze.

Z kolei Monika Rosa z Nowoczesnej zapewnia, że nie forsowała kandydatury Wojciecha Kałuży.

Coś od siebie do całej sprawy dodała także Joanna Scheuring-Wielgus z partii Teraz! Nieco ironicznie stwierdziła, że trwa "polityczny bigos". I przekazała, że "W.Kałuża forsował KLubnauer na szefa partii.N. przeciw Petru".