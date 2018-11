Wszyscy posłowie Kukiz'15 pozywają posłankę PO

Podczas czwartkowego posiedzenia w Sejmie opozycja próbowała zerwać kworum przy głosowaniu nad projektem dot. utrzymania wyższych stawek VAT 8 i 23% do końca 2018 roku. Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej apelował do klubu Kukiz'15, by wyciągnął karty do głosowania. Do zerwania kworum ostatecznie nie doszło, gdyż posłowie Kukiz ’15 zagłosowali przeciw – informuje WP. Izabela Leszczyna z PO napisała na Twitterze: "I tak oto wolnorynkowcy z @Kukiz15 przegłosowali podniesienie podatku #VAT w roku 2019 z 22% do 23% ‼️#przystawkaPiS #TaniJakKałuża".

Co na to Paweł Kukiz? – Jeśli ktoś mi powie, że głosowałem za podwyższeniem podatków, to ta osoba będzie miała postępowanie. Złożę zawiadomienie. Ponieważ głosowaliśmy przeciwko podniesieniu. Ci, którzy podnieśli podatek VAT czyli Platforma Obywatelska, obecnie występują jako wielcy obrońcy narodu – stwierdził muzyk na antenie Polsat News.

W piątek poinformował, że wszyscy posłowie klubu Kukiz'15, których jest 26, składają pozwy przeciw Leszczynie. Równocześnie przygotowywany jest pozew przeciwko Jerzemu Meysztowiczowi z Nowoczesnej. "W odpowiedzi na kłamliwy tweet Pani Leszczyny (posłanki PO) mamy 26 pozwów (po jednym od każdego z naszych posłów). Prawnicy przygotowują też kolejny (o podobnej treści) przeciw Panu Meysztowiczowi" – napisał Paweł Kukiz.

