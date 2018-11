Chwedoruk o sondażu dla DoRzeczy.pl: Kukiz’15 stoi przed wielką szansą. Kluczowa będzie kampania wyborcza

Wg najnowszego sondażu dla DoRzeczy.pl prowadzi Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Obywatelską. Tu zmiany są niewielkie. Jednak na podium wrócił Kukiz’15. Ze sporym wzrostem. Z czego wynika ten wzrost, w sytuacji, gdy media mówiły o rozłamie, czy wręcz upadku tego ruchu?

Rafał Chwedoruk: Przy bipolarnym, coraz ostrzejszym podziale sceny politycznej na Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość, rośnie grupa obywateli zniechęconych tym podziałem. Polacy, zwłaszcza ci mniej na co dzień zainteresowani polityką, nie lubią radykalizmu, prezentowanego przez główne ugrupowania. Do tego dochodzi młode pokolenie, tym bardziej zniechęcone obecną sceną polityczną, dla którego oferta Kukiz’15 jest atrakcyjna.

PO i PiS wciąż mają jednak największe poparcie?

Wynika to z przyczyn strukturalnych, siły ich aparatów. Jednak potwierdzeniem na istnienie grupy wyborców zmęczonych tym podziałem są wszystkie wybory prezydenckie w XXI wieku. W 2005 roku trzecie miejsce z bardzo dobrym wynikiem uzyskał Andrzej Lepper. W roku 2010 – Grzegorz Napieralski. W wyborach 2015 roku Paweł Kukiz. To trwała tendencja.

Sam Kukiz’15 w wyborach samorządowych uzyskał zresztą lepszy wynik, niż się spodziewano?

Ale też nie rewelacyjny. Formacji tej zaszkodził Janusz Korwin-Mikke. Gdyby zsumować elektoraty Korwin-Mikkego i Kukiza, mielibyśmy wynik powyżej 8 proc.

Teraz w sondażu dla DoRzeczy.pl jest ponad 11…

To pokazuje, że potencjał dla trzeciej siły jest, i Kukiz wciąż ma szansę być tą trzecią siłą. Do tej pory umiejętnie balansuje w Sejmie – raz ostentacyjnie popierając to, co robi rząd, innym razem stając w jednym szeregu z opozycją. Tak naprawdę wynik wyborczy Kukiz’15 zależeć będzie od kampanii wyborczej. Docelowo jednak sukces siły bardzo liberalnej w kwestiach gospodarczych, jednocześnie dystansującej się od obecnego sporu politycznego jest jak najbardziej liberalny.

Czyli Kukiz’15 musi być ugrupowaniem bardziej liberalnym od PO w kwestiach ekonomicznych, a bardziej konserwatywnym od PiS w kwestiach światopoglądowych?

Nie. Zbyt wielu polskich polityków i obserwatorów sceny politycznej patrzy na nią przez pryzmat podziałów i poglądów XX wieku. Zupełnie nie rozumiejąc, w którą stronę zmierza obecny świat, jakie są tendencje.

A jakie są tendencje?

Jeśli chodzi o poglądy w sferze światopoglądowej, kwestie wartości, mamy do czynienia z ich prywatyzacją. Ludzie mogą być w sferze przekonań konserwatywni bądź liberalni, jednak coraz częściej nie chcą, by państwo za nich w tych kwestiach decydowało. To podejście prezentuje coraz więcej przedstawicieli młodego pokolenia. Oni nigdy nie zgodzą się na tradycyjny konserwatyzm, gdzie Kościół będzie traktowany jako główny i jedyny autorytet. Jednocześnie wcale nie będą jakoś postępowi w kwestii wspierania ruchów LGBT, czy aborcji.

Jak to się przekłada na politykę?

Daje to szansę takim ugrupowaniom jak ruch Kukiza. Gdzie liderem jest popularny muzyk rockowy, który z jednej strony może współpracować z jakimś narodowcem, z drugiej jakimś liberałem. I dopóki będzie trzymać ten balans, ma duże perspektywy na wyborczy sukces. Jednoznaczne opowiedzenie się po którejkolwiek ze stron, także w kwestiach światopoglądowych, mocno te szanse by ograniczyło.

