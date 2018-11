Jak Polacy mogą ufać Polsce?

Niedostatek zaufania do instytucji własnego państwa oznacza po prostu niedostatek zaufania do państwa – teraz do listy instytucji, którym Polacy powinni móc bezwarunkowo ufać, a staje się to coraz trudniejsze, dołącza Komisja Nadzoru Finansowego. A czy może być coś gorszego od bycia obywatelem państwa, któremu trudno zaufać? Na pewno może, lecz i to jest już wystarczająco dużym powodem do zmartwienia.