Napięta sytuacja w SLD. Warszawscy działacze chcą dymisji Czarzastego

"Droga, którą nam narzucono, okazała się działaniem niekorzystnym dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. Uważamy, że winę za to w pełni ponosi przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Apelujemy, aby wziął za swoje decyzje odpowiedzialność i zrezygnował z funkcji przewodniczącego partii" – uchwałę takiej treści podjęli w piątek warszawscy działacze SLD. Sprawę opisały portal 300 Polityka oraz "Gazeta Wyborcza". Za było 35 działaczy, przeciw 4, a 5 wstrzymało się od głosu.

Główną przyczyną rozgoryczenia jest słaby wyniki Sojuszu w Warszawie w ostatnich wyborach samorządowych. Działacze zarzucają, że Włodzimierz Czarzasty nie zgodził się na wspólny start z Koalicją Obywatelską: "Z list SLD zdobyliśmy tylko jeden mandat do Rady Miasta i dwa do rady dzielnicy Praga-Północ. Więcej mandatów radnych zdobyli członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy w kilku dzielnicach startowali z list Koalicji Obywatelskiej. Wynik wyborów pokazuje, że decyzja o samodzielnym starcie SLD w wyborach samorządowych 2018 r. do Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic była błędna (...) Decyzja o wspólnym starcie w wyborach nie oznaczałaby utraty naszej tożsamości".

Do uchwały odniosła się rzecznik SLD, Anna-Maria Żukowska.

Czytaj także:

Koalicja Obywatelska szuka winnych porażki na Śląsku. "Bigos polityczny trwa"