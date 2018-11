Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i próbował rozjechać policjantów

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na terenie gminy Opatówek. Policja chciała zatrzymać do rutynowej kontroli usiłowała kierowcę osobowej mazdy. Jednak kierowca nie zastosował się do poleceń funkcjonariuszy. – Wjechał na teren prywatnej posesji, zaczął gazować i trąbić, ruszać do przodu, a następnie do tyłu, próbując potrącić funkcjonariuszy. Następnie zaczął uciekać w kierunku Kalisza – poinformowała rzecznik prasowy kaliskiej policji Anna Jaworska.

Ostatecznie 65-letniego mężczyznę udało się zatrzymać na terenie Tłokini Wielkiej, kiedy doprowadził do niegroźnej kolizji. Kierowca był trzeźwy i miał uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Mężczyzna będzie teraz odpowiadał nie tylko za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, ale również za napaść na funkcjonariuszy i groźby karalne. Kierowca trafił do policyjnego aresztu w kaliskiej komendzie.