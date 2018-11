"Do Rzeczy" nr 48: Mecenas Giertych na wojnie z PiS

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Prawo i Sprawiedliwość ma okazję do chwili oddechu. Sondaże na razie specjalnie nie drgnęły. Afera szefa KNF nie odbiła się znacząco na wynikach badań– pisze Piotr Semka w tekście "Potyczki we mgle".

– PiS musi uspokoić emocje –przekonuje Krzysztof Łapiński, były rzecznik prasowy prezydenta, w rozmowie z Kamilą Baranowską.

– Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to ucieczka przed walcem z napisem: "TSUE". Zyskują państwa UE, zwłaszcza Niemcy, a koszty poniesie wyłącznie PiS– zauważa Łukasz Warzecha w artykule "Jak PiS uratował Unię".

– Czy Kościół dostatecznie potępiał nazistów?–rozważa prof. Marek Kornat, historyk, w rozmowie z Marcinem Makowskim.

– Bez ich rewolucji nie runęłaby władza Wilhelma II. Portowa Kilonia oddaje po latach hołd swym buntownikom – pisze Piotr Semka w artykule "Niemiecki Listopad".

– Na początku października brytyjski dziennik "The Sun" poinformował, że Rosja tworzy dwie bazy wojskowe w Libii i wyposaża je w rakiety S-300 oraz Kalibr. To nie pierwsze takie doniesienie na temat rosyjskich planów w tym północnoafrykańskim kraju. Dla Europy może to oznaczać śmiertelne zagrożenie–ostrzega Witold Repetowicz w tekście "Rosyjski atak bronią D na Europę?".

– W ciągu roku zarobki Polaków wzrosły średnio o ok. 350 zł. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw do końca grudnia może przekroczyć barierę 5 tys. zł– zauważa Jacek Przybylski w artykule "Czas podwyżek".

– Robert Kubica wraca do Formuły 1 dzięki uporowi, ciężkiej pracy i pieniądzom Orlenu dla zespołu Williamsa. To jeden z najbardziej efektownych powrotów w historii sportu– pisze Łukasz Majchrzyk w tekście "Kubica wstaje z popiołów".

Na łamach nowego "Do Rzeczy" również "Narcos", Meksyk i kokaina – okiem Piotra Goćka.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 26 listopada 2018.