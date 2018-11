Zamieszki to "część kultury politycznej" Francji? Tak twierdzi były szef PISM powołany przez Tuska

Marcin Zaborowski, były szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych stwierdził, że trwające o kilku dni zamieszki we Francji, które doprowadziły do zdewastowania m. in. wielu miejsc w Paryżu, to "część kultury politycznej" tego kraju.

Francuskie MSW poinformowało, że w sobotnich protestach w całym kraju uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób. W Paryżu doszło do zamieszek. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Rannych zostało 19 demonstrantów i 4 funkcjonariuszy. 40 osób aresztowano. Przyczyną ostatnich protestów jest zapowiedziana przez administrację prezydenta Macrona kolejna podwyżka akcyzy na paliwa, w tym zwłaszcza na olej napędowy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy cena ON wzrosła o 23 proc. i średnio kosztuje 1,51 euro za litr. "Paryż płonie podczas protestów przeciw polityce Macrona, na ulicach jak po bitwie. Armatki wodne, zdewastowane centrum, eksplodujące auta, zastępy policji, gaz łzawiący. Wyobraźcie sobie 1/10 tego w Polsce, a potem reakcję zachodnich mediów i polityków. Ciekawe czasy" – zauważył na Twitterze dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski. Swoje zdanie wyraził także Marcin Zaborowski, były szef PISM. Zaborowski Instytutem kierował od 2010 do 2015 r., a na stanowisko został powołany przez Donalda Tuska. W jego wpisie nie zabrakło porównań do sytuacji w Polsce.