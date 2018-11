Tarczyński wzywa Tuska do zabrania głosu ws. zamieszek we Francji

Francuskie MSW poinformowało, że w sobotnich protestach w całym kraju uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób. We Francji policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Rannych zostało 19 demonstrantów i 4 funkcjonariuszy. 40 osób aresztowano. Przyczyną ostatnich protestów jest zapowiedziana przez administrację prezydenta Macrona kolejna podwyżka akcyzy na paliwa, w tym zwłaszcza na olej napędowy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy cena ON wzrosła o 23 proc. i średnio kosztuje 1,51 euro za litr.

– Jeszcze niecałe 2 tygodnie temu elity europejskie nazywały Marsz Niepodległości w Polsce, w którym wzięło udział 300 tys. ludzi, mianem „marszu nazistów”, który zagraża demokracji i praworządności. Dziś we Francji tysiące ludzi pali samochody, bije się z policją – to oddolny protest przeciwko podwyżkom cen paliwa, ale i polityce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Co więcej, Unia Europejska milczy – powiedział Dominik Tarczyński w rozmowie z portalem Radia Maryja.

Parlamentarzysta oczekuje reakcji nie tylko ze strony Donalda Tuska, ale także szefa Komisji Europejskiej: – Chciałbym też, aby Frans Timmermans wypowiedział się na temat sytuacji we Francji. Niech wszyscy, którzy krytykowali Polskę, Węgry, Austrię, Włochy i inne państwa, teraz się wypowiedzą.

– To jest schizofrenia polityczna, (…) która pokazuje teraz, kto miał rację. To, o czym mówił prezes Jarosław Kaczyński ws. systemu kwotowego UE, od początku było prawdą – system kwotowy upadł. Proszę pamiętać, że te protesty nie dotyczą tylko podwyżki paliwa. To jest efekt frustracji, która jest spowodowana polityką Emmanuela Macrona. To efekt jego pracy, która jest absolutnie skandaliczna. Proszę pamiętać, że ludzi we Francji, którzy zarabiają 1400 euro netto, nie stać na przygotowanie kolacji. Nielegalna imigracja sprawiła, że mamy do czynienia z obniżeniem płac, frustracją społeczną, z niepokojami, zabójstwami i gwałtami. Ja oczekuję, że Donald Tusk odniesie się do tej sytuacji jako przewodniczący Rady UE. Chciałbym też, aby Frans Timmermans się wypowiedział na ten temat. Niech wszyscy, którzy krytykowali Polskę, Węgry, Austrię, Włochy i inne państwa, teraz się wypowiedzą. Wzywam Donalda Tuska do tego, aby się wypowiedział na temat sytuacji we Francji. Czy mamy do czynienia z protestem, który mieści się w ramach państwa demokratycznego? Czy jednak mamy coś na wzór Majdanu? Oczywiście sytuacje polityczne są inne, ale mamy do czynienia z pewną formą wojny domowej – zaznacza Tarczyński.