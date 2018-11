Premier o nowelizacji ustawy o SN: Zmiany są postrzegane w Komisji Europejskiej bardzo pozytywnie

W piątek wieczorem Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącą powrotu do pełnienia urzędu sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Projekt kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym pojawił się na stronach Sejmu w środę rano. Prace nad projektem toczyły się w ekspresowym tempie (niecałe cztery godziny), a przyjęcie ustawy poprzedziła burzliwa dyskusja.

Dziś do zmian tych odniósł się prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. – Miałem dzisiaj rozmowę z Jean-Claude Junckerem. Była to bardzo pozytywna rozmowa, która potwierdziła z punktu widzenia przewodniczącego Junckera, że te zmiany, które przeprowadziliśmy, są postrzegane w KE bardzo dobrze, pozytywnie – podkreślił premier. Jak dodał, są one postrzegane jako konstruktywny, bardzo konstruktywny krok po naszej stronie. –Rozmawialiśmy również o sprawach związanych z innymi problemami, z którymi boryka się cała Unia Europejska, ale na pewno warto zarejestrować, zaznaczyć, że takie pozytywne spotkanie miało miejsce – mówił.