Polka zwyciężczynią Eurowizji Junior. "Dziękuję Polsce, rodzinie i Bogu"

Po ogłoszeniu wyników 13-latka nie kryła radości i wzruszenia. – Chciałabym podziękować Polsce, całej Europie, moim tancerkom, rodzinie i Bogu – powiedziała piosenkarka. "Anyone I want to be" – piosenka wykonana w językach polskim i angielskim, która przyniosła Roksanie Węgiel zwycięstwo, opowiada o dążeniu do marzeń i nie poddawaniu się pomimo trudności.

Roksana Węgiel pokonała 19. konkurentów. O jej zwycięstwie zadecydowali widzowie, a także jurorzy – ich głosy sumują się. Wygrana polskiej artystki oznacza, że w przyszłym roku to Polska będzie miała przywilej organizacji Eurowizji Junior.