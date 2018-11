Skończą z "500 plus" dla bezrobotnych. Zapowiedź rzecznika PO

Grabiec twierdzi, że bezrobotne osoby pobierające świadczenie "500 plus" nie mają motywacji, aby szukać pracy. Jego zdaniem ten stan rzeczy należy zmienić.

"500 plus sprawia, że rodzice, którzy od lat nie pracują, są trwale bezrobotni, nie podejmują pracy, bo mają 500 plus. To jest szkodliwe i trzeba to zmienić" – mówi polityk w rozmowie z "Super Expressem".

Poseł zapewnia, że w przyszłej kadencji Sejmu jego partia zajmie się problemem, który określił jako "czy się stoi, czy się leży, 500 plus się należy".

Na ten pomysł ostro zareagował europoseł PiS Ryszard Czarnecki. "To, co proponuje PO, to jest to absolutna dyskryminacja rodaków!" – ocenił polityk w rozmowie z gazetą. "I nawet jeśli ktoś funkcjonuje na socjalu przez jakiś czas, to z tego powodu mamy mieć mniej Polaków?" – pytał zbulwersowany Czarnecki.