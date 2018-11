Karambol na S3. Zderzyło się 11 samochodów

Do wypadków doszło w okolicy Goleniowa. W karambolu nikt poważnie nie ucierpiał, ale została zablokowana droga w stronę Świnoujścia.

Do zderzenia doszło około godz. 7 nad ranem. Korek spowodowany karambolem ma kilka kilometrów. Utrudnienia w jeździe mają potrwać co najmniej do godz. 10.

Około godz. 8 doszło jednak do kolejnego wypadku. Tym razem zderzyły się dwa samochody jadące w kierunku Szczecina, co tylko spotęgowało zator na drodze.