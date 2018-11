"Powiedział: pani umrze i nie zobaczy ani złotówki”. Czarnecki zachwala Giertycha na nowych taśmach

– Już 16 lat prowadzi Ryszardowi Krauzemu sprawę o egzekucję i kobiecie walczącej o odszkodowanie powiedział: „pani umrze i nie zobaczy ani złotówki” – mówi na nagraniu Czarnecki o Giertychu.

Nagranie pochodzi z 2014 roku. Leszek Czarnecki w rozmowie z zarządem porusza temat problemów Sławomira Lachowskiego (kiedyś prezes mBanku, teraz w Golden Sand Banku) z Komisją Nadzoru Finansowego.

Czarnecki mówi też o współpracy z Romanem Giertychem, Który reprezentował wówczas Getin Bank w sporze zbiorowym z frankowiczami.

– Rozmawiałem z Giertychem w sprawie reprezentowania nas w sporze zbiorowym. Gwarantuje nam, że przez 5 lat nie będzie w tej sprawie rozstrzygnięcia (śmiech), absolutnie może tak umowę podpisać (śmiech). (...) Wyniku nie może zagwarantować, to zawsze zależy od sądu, ale może zagwarantować, że go [wyroku] długo nie będzie. „No postaramy się pomiędzy 7 a 10 lat, ale przez 5 to na pewno nie będzie. To mogę zagwarantować” – czytamy w stenogramie rozmowy.

W rozmowie z członkami zarządu biznesmen przypomina też początki swojej biznesowej drogi, a dokładnie swoje relacje z Nathanielem Rothschildem, którymi chwali się towarzyszom.

