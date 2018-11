Tusk na białym koniu na okładce "Newsweeka". Kierwiński: Jak wróci, to samolotem, a nie na koniu

– Myślę, że jeżeli Donald Tusk zdecyduje się wrócić do polskiej polityki, to wróci nie na koniu, tylko po prostu samolotem z Brukseli i myślę, że ta armia Donalda Tuska to nie będzie tylko Platforma Obywatelska, to będzie cała rzesza Polaków, którzy mają dość tego, co z Polską robi pan Duda i pan Kaczyński – stwierdził Kierwiński w „Salonie politycznym Trójki”.

Okładkę poniedziałkowego wydania gazety opublikowała wczoraj na swoim Twitterze m.in. Renata Grochal, dziennikarka "Newsweeka". Obraz Tuska na białym koniu wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych.

"Donald Tusk jest bliski decyzji o starcie w wyborach prezydenckich, ale uzależnia to od spełnienia kluczowego warunku" – czytamy na pierwszej stronie tygodnika Tomasza Lisa. Najnowszy "Newsweek", powołując się na swoich rozmówców z Platformy Obywatelskiej, przekonuje, że powrót byłego premiera do polskiej polityki jest już właściwie przesądzony. Aby jednak zwyciężyć w 2020 r., szef Rady Europejskiej będzie musiał pomóc Platformie Obywatelskiej zwyciężyć w wyborach do europarlamentu oraz krajowych wyborach parlamentarnych w 2019 roku. W tym celu Tusk miał zawrzeć porozumienie z obecnym liderem PO Grzegorzem Schetyną.

