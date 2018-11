Adam Bielan ostro skrytykował polityków PO za to, że spopularyzowali pojęcie "polexitu". "Platforma będzie się smażyć w piekle za to, że ten termin wprowadziła do debaty publicznej" – mówi wicemarszałek Senatu w rozmowie z tygodnikiem "Wprost".

Bielan przyznaje, że wycofanie się z reformy Sądu Najwyższego było trudną decyzją. Podkreślił jednak, że PiS nie będzie kwestionować postanowień TSUE i zapewnił, że władza polska ma zamiar prowadzić dialog z Unią. Wicemarszałek Senatu podkreślił, że narracja opozycji jakoby PiS chciał wyprowadzić Polskę z UE jest całkowicie fałszywa, co niedawny kompromis jedynie potwierdza. Jego zdaniem PO stosuje "goebbelsowską propagandę", której skutki mogą być katastrofalne. Bielan jest przekonany, że przed wyborami do parlamentu europejskiego kwestia polexitu będzie wielokrotnie poruszana przez polityków PO.