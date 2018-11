"Niszczy KO przez swoje osobiste ambicje". Misiło zawieszony, Lubnauer składa wniosek o wyrzucenie go z Nowoczesnej

"Piotr Misiło niszczy KO przez swoje osobiste ambicje. Zgodnie z decyzją Zarządu zawieszam go w.N i składam wniosek do Sądu Koleżeńskiego o usunięcie go z partii. Koalicję, która odsunie PIS od władzy, można budować tylko na zaufaniu i współpracy" – napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer.

Wczoraj Piotr Misiło głośno wypowiadał się wczoraj ws. Śląska, gdzie dzięki radnemu Wojciechowi Kałuży PiS zdobył samodzielną władzę. Rekomendację Wojciechowi Kałuży miała wystawić Monika Rosa z Nowoczesnej, a jego kandydaturę wspierał Adam Szłapka. Misiło zaatakował Szłapkę i domagał się jego dymisji.

– Mieliśmy na Śląsku doskonałego kandydata, pana Bartłomieja Gabrysia, sekretarza Nowoczesnej od samego początku w partii. Został zastąpiony zdrajcą. Za Śląsk w Nowoczesnej powinna polecieć głowa – stwierdził Misiło, dodając, że odejść powinien sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka.

