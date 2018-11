"SE": Poseł PO chce zabrać bezrobotnym 500 plus. Grabiec: Publikacja ma niewiele wspólnego z treścią rozmowy

"Z przykrością stwierdzam że publikacja SE ma niewiele wspólnego z treścią rozmowy. Mówiłem o konieczności rozszerzenie 500+ na pierwsze dziecko. PiS odbiera 500+ przy dochodzie 800 zł – to jest nieuczciwe wobec rodzin i dysfunkcyjne dla rynku pracy!" – napisał polityk na Twitterze.

"Ograniczać 500+ można tylko wtedy, gdy ktoś nie chce pracować mimo, że ma taką możliwość. Tymczasem obecne przepisy odbierają 500+ tym którzy pracują i osiągają minimalny dochód. To absurd! Szkoda, że tych moich wypowiedzi nie ma w tekście" – tłumaczył.

"500 plus sprawia, że rodzice, którzy od lat nie pracują, są trwale bezrobotni, nie podejmują pracy, bo mają 500 plus. To jest szkodliwe i trzeba to zmienić" – mówi Jan Grabiec w rozmowie opublikowanej na łamach "Super Expressu". Poseł zapewnia, że w przyszłej kadencji Sejmu jego partia zajmie się problemem, który określił jako "czy się stoi, czy się leży, 500 plus się należy".