Dzień Kolejarza. "Kolej to niezwykła służba dla Polski"

25 listopada, jak niemal już od 40 lat, pracownicy polskich kolei obchodzili swoje święto – Dzień Kolejarza. Z tej okazji kilka dni wcześniej, 19 listopada, w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, której gościem honorowym był prezydent Andrzej Duda.

Zgromadzonych w teatrze gości powitał Krzysztof Mamiński, prezes Grupy PKP. – Święto Kolejarza to wyjątkowy dla nas dzień. Czas przepełniony uroczystą atmosferą, w którym wszyscy czujemy się jedną wielką kolejarską rodziną. Także i dziś są wśród nas pracownicy Grupy PKP oraz większości spółek i organizacji tworzących polską kolej – mówił do zgromadzonych Mamiński.

Każdego roku bardzo ważnym punktem gali jest uhonorowanie odznaczeniami państwowymi i resortowymi zasłużonych pracowników kolei. Tym razem kilkudziesięciu zasłużonym kolejarzom odznaczenia wręczał osobiście Andrzej Duda.

– Chciałbym podziękować, bo tak naprawdę wasze życie oznacza służbę dla Polski. Wiem to doskonale, że kolej to nie jest tylko praca. Kolej to niezwykle ważna służba dla Polski, dla zabezpieczania jej strategicznych interesów, dla codziennego życia Polaków i gości, którzy do nas przyjeżdżają – mówił przy tej okazji prezydent. Duda życzył też polskim kolejom dynamicznego rozwoju, aby mogły konkurować z najlepszymi spólkami nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

– Jestem zaszczycony, że mogę być tutaj z państwem, nie tylko dlatego, że jest to pierwsza taka sytuacja, że na Święcie Kolejarza jest obecny prezydent Rzeczypospolitej, ale także dlatego, że mam swoje osobiste, rodzinne związki z polskimi kolejami. Mój pradziadek był zawiadowcą jednej ze stacji pod Warszawą, a moi wujkowie i ciocia pracowali w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu – dodał prezydent.

Kolej to służba

Święto Kolejarza to ważny dzień w życiu pracowników kolei oraz osób z nią związanych, a jego obchody to tradycja sięgająca XIX wieku. Tego dnia wspomina się historię kolei i przedstawia niełatwą pracę na jej zapleczu. To również okazja do awansowania i odznaczenia pracowników za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Krzyżem Zasługi czy odznaką honorową „Zasłużony dla kolejnictwa” – ustanowioną przez Radę Ministrów w 2000 roku. A ponieważ tegoroczne obchody zbiegły się w czasie z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, wspominano zaangażowanie polskich kolejarzy na rzecz Polski.

Bo kolej w sposób symboliczny towarzyszyła wydarzeniom z okresu odradzania się państwa polskiego. I tak 10 listopada 1918 roku o godzinie 7.30 na Dworzec Wiedeński w Warszawie wjechał pociąg, którym przybył Józef Piłsudski, a 26 grudnia tego samego roku tłumy Wielkopolan witały na dworcu w Poznaniu Ignacego Paderewskiego.

– Musimy pamiętać, że nasi poprzednicy, polscy kolejarze, niejednokrotnie dawali wyrazy patriotyzmu i zaangażowania w sprawy Polski, bardzo często płacąc za to najwyższą cenę. Nie sposób nie wspomnieć o udziale kolejarzy w Powstaniu Styczniowym, pomocy w obronie Lwowa i wyzwoleniu Wilna i udziału w wydarzeniach z okresu II wojny światowej, jak w Tczewie czy Szymankowie. Wspominamy też nasze koleżanki i kolegów, którzy przeciwstawiali się komunistycznemu reżimowi. Dzięki postawie kolejarzy z Lublina i Wrocławia strajki rozlały się na cały kraj i doprowadziły do przełomu – mówił na gali Mamiński.

Prezes Grupy PKP dziękował też pracownikom za rzetelną służbę i zaangażowanie oraz pogratulował tym, którzy otrzymali na gali odznaczenia, jak i tym wszystkim, którzy codzienną ciężką pracą wspierają rozwój polskiego kolejnictwa.

Kolej się zmienia

Święto Kolejarza to też okazja do podsumowań i analizy perspektyw na przyszłości Polskiej Kolei. Bo kolej, krok po kroku, zmienia się na lepsze. Trwa proces modernizacji infrastruktury kolejowej, a Grupa PKP inwestuje w nowoczesny tabor. Coraz większą wagę przywiązuje także do obsługi klientów, o czym świadczą między innymi prace nad tzw. Wspólnym Biletem.

– Przed nami szereg wyzwań i ciężkiej pracy nad podnoszeniem konkurencyjności tego środka transportu. Jednak już teraz możemy być dumni z pierwszych efektów naszych działań. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że polska kolej radzi sobie coraz lepiej, nie tylko w kraju, ale też w Unii Europejskiej oraz na szlakach łączących Europę i Azję – zapewnił prezes Mamiński.