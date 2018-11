Europoseł PiS napisał do KE ws. wyboru polityka na wiceprezesa TK w Niemczech

Stephan Harbarth, poseł CDU, został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a za dwa lata ma zostać jego przewodniczącym.

Harbarth został wybrany przytłaczającą liczbą głosów. W tajnym głosowaniu poparło go aż 452 posłów. Przeciwnych było jedynie 166, a 34 wstrzymało się od głosu. Aby wybór Harbartha był ważny, musiał zostać wybrany większością dwóch trzecich głosów. "Die Zeit" zwracał uwagę, że niemieckie władze dokonują tego samego, o co oskarżają Polskę i Węgry. "Dzięki temu politycy z tych państw dostaną dogodny pretekst, by nie przejmować się niemieckimi pouczeniami" – pisał.

Europoseł PiS poprosił Komisję Europejską o ocenę tej sytuacji oraz o działania planowane w celu zbadania wpływu tej decyzji na niezawisłość wymiaru sprawiedliwości w Niemczech. "Czy w związku z wyborem Stephana Harbartha na sędziego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego KE rozpocznie wobec Niemiec takie same działania wyjaśniające i prawne na forum UE, jakie podjęła wobec Polski w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości, a jeśli nie, to dlaczego Komisja Europejska nie podejmie w tej sprawie żadnych kroków?" – napisał Złotowski.