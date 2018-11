Prezydent, premier i Kukiz. Komu ufają Polacy?

Prezydentowi nie ufa za to 23 proc. Polaków, a 8 proc. deklaruje obojętność. Zaufanie do Andrzeja Dudy wzrosło o 1 punkt procentowy wobec października, zaś o tyle samo zmniejszył się poziom nieufności. Z kolei wobec premiera 25 proc. badanych deklaruje nieufność, a 12 proc. obojętność. W porównaniu z ubiegłym miesiącem zaufanie do premiera zwiększyło się o 4 punkty procentowe, a o 3 punkty procentowe zmniejszył się poziom nieufności.

Na trzeciej pozycji rankingu znalazł się Paweł Kukiz, do którego zaufanie ma 46 proc. Polaków (spadek o 4 pkt. proc.). Nie ufa mu 24 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.) badanych. 22 proc. respondentów wyraża wobec niego obojętność. Taki sam odsetek – 46 proc. (spadek o 1 pkt procentowy) – ufa ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro. Z kolei nie ufa mu 35 proc. badanych (wzrost o 1 pkt procentowy). Obojętność wobec Ziobry deklaruje 14 proc.

Na pierwszym miejscu pod względem nieufności znalazł się lider PO Grzegorz Schetyna. Nie ufa mu 45 proc. Polaków. Na drugim miejscu plasuje się lider PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 42 proc. badanych.