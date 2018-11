Nadchodzi prawdziwa zima. IMGW ostrzega: Spadnie do 20 cm śniegu

Lokalnie na południowym wschodzie do wtorkowego przedpołudnia przyrost pokrywy śnieżnej miejscami może sięgnąć 20 cm. Temperatura minimalna od -6°C na wschodzie kraju oraz Podhalu do -2 na zachodzie Polski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegudla czterech województw na południu kraju: niemal całych obszarów woj. małopolskiego i podkarpackiego oraz południowych powiatów woj. śląskiego i lubelskiego.

We wtorek miejscami we wschodniej i południowej części kraju wystąpią słabe opady śniegu, a na Pomorzu Wschodnim również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -3°C, -2°C na obszarach podgórskich oraz krańcach południowo-wschodnich do 1°C, 2°C na przeważającym obszarze kraju. Tylko nad morzem będzie cieplej: od 3°C do 4°C.