Sojusz PO-PSL zagrożony? Kosiniak-Kamysz: Zablokujemy każdą próbę odebrania rodzinom choćby złotówki!

Jak informował wczoraj "Super Express", rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec poinformował, że jeśli jego formacja dojdzie do władzy odbierze świadczenie 500 plus ludziom bezrobotnym. Jan Grabiec odniósł się na Twitterze do publikacji dziennika. Do publikacji dziennika polityk odniósł się na Twitterze. "Z przykrością stwierdzam że publikacja SE ma niewiele wspólnego z treścią rozmowy. Mówiłem o konieczności rozszerzenia 500+ na pierwsze dziecko. PiS odbiera 500+ przy dochodzie 800 zł – to jest nieuczciwe wobec rodzin i dysfunkcyjne dla rynku pracy!" – napisał polityk na Twitterze. "Ograniczać 500+ można tylko wtedy, gdy ktoś nie chce pracować mimo, że ma taką możliwość. Tymczasem obecne przepisy odbierają 500+ tym którzy pracują i osiągają minimalny dochód. To absurd! Szkoda, że tych moich wypowiedzi nie ma w tekście" – tłumaczył.

Dziś "Super Express" publikuje reakcję szefa Ludowców na zapowiedzi jakiegokolwiek ograniczenia programu "500 Plus". – Chciałem przypomnieć Platformie o naszej wspólnej przedwyborczej deklaracji w sprawie 500 plus. Nie będziemy podnosić ręki na ten dodatek! PSL jest tego gwarantem – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz i dodał::Apeluję do Schetyny, żeby nie ruszał tego programu!".

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego przytacza fragment przedwyborczego porozumienia zawartego z PO. „Zobowiązujemy się do zachowania wszystkich istotnych elementów polityki prowadzonej dotychczas przez kolejne rządy, takich jak świadczenie wychowawcze 500 plus” – czytamy w nim.