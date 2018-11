Idzie mróz. Temperatura gwałtownie spadnie

W środę temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. na wschodzie do 1 st. na zachodzie kraju. Jednak wraz z weekendem nadejdzie duże ochłodzenie. Temperatura minimalna w piątek wyniesie od -11 st. na wschodzie do -2 st. na zachodzie kraju. W sobotę w zachodniej części kraju pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -9 st. na wschodzie do -1 na zachodzie Polski.

W Warszawie weekend będzie wyjątkowo mroźny. W piątek temperatura wyniesie -10 st., ale odczuwalne będzie nawet -20 st. W sobotę temperatura minimalna -6 st., a odczuwalna do -18 st. Niedziela przyniesie rozpogodzenie, a temperatura maksymalna w stolicy wyniesie nawet 2 stopnie.