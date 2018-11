Nie tylko Warszawa, ale i Poznań. Działacze SLD chcą dymisji Czarzastego

"Droga, którą nam narzucono, okazała się działaniem niekorzystnym dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. Uważamy, że winę za to w pełni ponosi przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Apelujemy, aby wziął za swoje decyzje odpowiedzialność i zrezygnował z funkcji przewodniczącego partii" – uchwałę takiej treści podjęli w piątek warszawscy działacze SLD. Sprawę opisały portal 300 Polityka oraz "Gazeta Wyborcza". Za było 35 działaczy, przeciw 4, a 5 wstrzymało się od głosu.

Czytaj także:

Napięta sytuacja w SLD. Warszawscy działacze chcą dymisji Czarzastego

Z kolei w sobotę poznański oddział Sojuszu zamieścił na Facebooku uchwałę Rady Miejskiej SLD. "W związku z katastrofalnym wynikiem wyborczym SLD wzywamy Przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego do wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje i rezygnacji z funkcji Przewodniczącego SLD" – tak brzmi pierwszy jej punkt.

Co na to Włodzimierz Czarzasty? – Nikt nie chce, żebym się podał do dymisji poza działaczami w Warszawie – mówi szef SLD i zapowiada, że sytuację w Poznaniu ma zamiar wyjaśnić osobiście. – Jeśli ktoś myśli, że będą sprawy partyjne wywlekał w mediach to się myli. Sprawy wewnętrzne powinny być załatwiane w partii – zaznaczył na antenie Polsat News.

Czytaj także:

PiS liderem, PSL i Nowoczesna poza Sejmem