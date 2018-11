"Wszystko jasne". Kancelaria Prezydenta potwierdza autentyczność pisma od ambasador USA

Jak podało wczoraj "Do Rzeczy”, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym poucza, co wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu ws. stacji TVN.

Kontrowersyjny list amerykańskiej ambasador

List został wysłany 19 listopada. Jednak błędy w nazwiskach (Mateusza Morawieckiego oraz Joachima Brudzińskiego) i niestandardowy charakter pisma wywołały falę spekulacji dot. jego autentyczności. – Kopia pisma, załączona do wglądu dla prezydenta Andrzeja Dudy wpłynęła do Kancelarii – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta. Spychalski nie odniósł się do samej treści. Do sprawy nie odniosła się na razie także Ambasada Stanów Zjednoczonych.

