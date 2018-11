Jednoznaczna deklaracja Kosiniaka-Kamysza ws. współpracy z Koalicją Obywatelską

Choć wybory parlamentarne dopiero za rok, to politycy coraz głośniej mówią o ewentualnych sojuszach. Czy uda się zbudować jeden, wielki obóz "antyPiS-u", w którego skład wejdą nie tylko PO i Nowoczesna, ale także inne ugrupowania opozycyjne? Na razie wiadomo, że szeregów takie porozumienia nie mają zamiaru zasilić członkowie PSL.

– Wejście do Koalicji Obywatelskiej wykluczam. Współprace, tworzenie może nowej przestrzeni, może jakiegoś nowego projektu, to jest kwestia do dyskusji, ale wejście do Koalicji Obywatelskiej nie jest możliwe. My jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem. Nie da się nas przestawiać – zapewnił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News.

Polityk pochwalił program "Rodzina 500+". Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że to ważny element polityki prorodzinnej: – To jest bardzo dobre, że jest kontynuacja polityki prorodzinnej i będę bronił polityki prorodzinnej. Tak, bo głosowaliśmy za projektem 500+ jako jedyny klub opozycyjny. W całości zagłosowaliśmy za projektem 500+ i to jest miarą naszej gwarancji.