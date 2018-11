"Trochę więcej honoru. Także odwagi". Ks. Isakowicz-Zaleski o liście Mosbacher

Ks. Isakowicz-Zaleski zapewnił, że popiera sojusz Polski z USA, ale podkreślił, że nie może to być sojusz "na kolanach"

"Trochę więcej honoru. Także odwagi, bo z uległymi nikt się nie liczy" – przekonywał ks. duchowny na Twitterze.

W liście do premiera, o którym portal DoRzeczy.pl informował jako pierwszy, ambasador USA wskazuje co wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu ws. stacji TVN należącej do amerykańskiej firmy Discovery Communications. Informacja o piśmie wywołała prawdziwą burzę.

We wtorek dziennikarze tygodnika "Do Rzeczy", Wojciech Wybranowski i Marcin Makowski, ujawnili, że Mosbacher naciskała też na ministrów i urzędników rządu, aby wprowadzić takie zmiany przepisów, które stawiałyby amerykańskie firmy działające w Polsce w uprzywilejowanej pozycji.