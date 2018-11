Powstanie "Kler 2"? "SE": Filmem są zainteresowani włoscy producenci

20 milionów euro to budżet, który może skusić reżysera do nakręcenia kontynuacji filmu. Do tej pory swoje dzieła Smarzowski kręcił za ok. 10 mln, ale nie euro tylko złotych.

Kontynuacją filmu są zainteresowani przede wszystkim włoscy producenci. – Sukces filmu został zauważony w Europie. 5 milionów widzów, ponad 100 mln zł zarobku, to przyciąga uwagę zachodnich producentów. Pojawili się Włosi, ale o kontynuacji myślą jeszcze Hiszpanie i Irlandczycy – mówi informator "Super Expressu".

Haczyk polega na tym, że producenci gwarantując tak duże fundusze, będą chcieli zapewnić sobie możliwość posiadania ostatniego zdania przy podejmowaniu decyzji na planie zdjęciowym. Może to oznaczać, że Smarzowski będzie skazany na pewne ustępstwa i kompromisy.

Jeden z bohaterów "Kleru" (grany przez Jacka Braciaka) pod koniec filmu wyjeżdża do Watykanu. Ewentualna kontynuacja głośnego filmu mogłaby zatem być poświęcona jego dalszym losom.