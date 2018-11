Marek Ch. trafi do aresztu? Jest wniosek prokuratury

Marek Ch. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę. Informację przekazał jego pełnomocnik.

Były szef Komisji Nadzoru Finansowego może teraz trafić do aresztu. Prokuratura wystąpiła o to do sądu.

Marek Ch. podał się do dymisji po tym, jak "Gazeta Wyborcza" opublikowała nagranie biznesmena Leszka Czarneckiego. Według miliardera ówczesny szef KNF złożył mu propozycję korupcyjną – chciał, by Czarnecki zatrudnił w jednym ze swoich banków wskazanego przez Ch. prawnika z wynagrodzeniem ok. 40 mln zł.

Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo, które osobiście nadzoruje minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Leszek Czarnecki został już przesłuchany przez śledczych 19 listopada. Po porannym zatrzymaniu przez CBA, Ch. trafił do katowickiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty korupcyjne.