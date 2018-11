Sejmowa komisja zajmie się wnioskiem Gawłowskiego ws. immunitetu. Wyznaczono termin

Rozpatrzone zostaną też wnioski ws. Sławomira Neumanna i Andrzeja Halickiego.

23 listopada Sejm miał podjąć decyzję ws. wniosku o uchylenie immunitetu oraz tymczasowe aresztowanie byłego sekretarza PO, Stanisława Gawłowskiego. Przed głosowaniem marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował jednak, że parlamentarzysta sam zrzekł się immunitetu. Teraz wniosek musi zaopiniować komisja regulaminowa.

Przypomnijmy, że w kwietniu zachodniopomorska delegatura Prokuratury Krajowej w Szczecinie postawiła Gawłowskiemu pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym. Dotyczą one okresu, gdy był on wiceministrem ochrony środowiska. W czerwcu prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie Gawłowskiemu immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.