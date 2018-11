"Rzućcie Jankesom na pożarcie Lisickiego!". Ks. Lemański znowu w natarciu

W liście do Mateusza Morawieckiego, o którym portal DoRzeczy.pl informował jako pierwszy, ambasador USA w Polsce wskazuje co wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu ws. stacji TVN należącej do amerykańskiej firmy Discovery Communications. Informacja o piśmie wywołała prawdziwą burzę.

We wtorek dziennikarze tygodnika "Do Rzeczy", Wojciech Wybranowski i Marcin Makowski, ujawnili, że Mosbacher naciskała też na ministrów i urzędników rządu, aby wprowadzić takie zmiany przepisów, które stawiałyby amerykańskie firmy działające w Polsce w uprzywilejowanej pozycji.

"Panie Andrzeju, panie Mateuszu, a tego trzeciego pana nie wspomnę. Nie idźcie tą drogą. Amerykanie zazwyczaj idą w zaparte i nie zwykli przyznawać się do błędów (zwłaszcza rude Amerykanki)" – poradził prezydentowi i premierowi ks. Lemański. "Ona lojalnie was wcześniej uprzedzała. Już to starcie przegraliście" – dodawał.

Na koniec nie powstrzymał się od pokazania swojej niechęci do prawicowych dziennikarzy. "Cichutko ogon pod siebie i módlcie się, żeby przycichło. A gdyby nie dało rady, to rzućcie Jankesom na pożarcie Lisickiego, braci Karnowskich albo Sakiewicza" – zaznaczył.

Czytaj także:

Mosbacher skomentowała swój list do premieraCzytaj także:

"Trochę więcej honoru. Także odwagi". Ks. Isakowicz-Zaleski o liście MosbacherCzytaj także:

"Nowojorska celebrytka". Waszczykowski ostro o Mosbacher