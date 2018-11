"Ma za pazurami krew niewiniątek". Cejrowski ostro o Kaczyńskim

Do aborcji Cejrowski odniósł się podczas audycji "Radiowy Przegląd Prasy". Jak powiedział, aby coś się w Polsce zmieniło, konieczna jest wymiana kadr. Zapytany, czy w takim razie zostawiłby jedynie prezesa PiS, aby ten zarządzał nowymi ludźmi, odpowiedział: – Prezes Kaczyński ma za pazurami krew niewiniątek i jest u mnie od dawna na cenzurowanym. Bo obiecuje, nie po raz pierwszy w kampanii, że zajmie się dla mnie najważniejszą aborcją, a potem pod dywanik to wmiata, nie zajmuje się, kadencja mija. W następnych wyborach znowu mi obiecuje, że się zajmie – wskazał podróżnik.

– W związku z tym z prezesem niech mi Pan tu nie wyjeżdża, bo jest na cenzurowanym u mnie – zaznaczył. – Zabijanie dzieci w łonach matek to jest rzeź niewiniątek, sprawa dla mnie kluczowa i dla wielu katolików – wzburzająca nas (...) Prezes odpowiada za ich krew, bo mógłby coś zrobić zgodnie z własnymi obietnicami, żeby ta krew się nie lała. Jeżeli nic nie robi, to jest odpowiedzialny przez zaniechanie chociażby, za morderstwa – dodał Wojciech Cejrowski.

– Gdyby Pan widział, że sztyletują kobietę i siedział na ławce i palił papierosa, to by Pan odpowiadał przed sądem za to zabójstwo, chociaż Pan nie wbijał noża – powiedział showman podczas rozmowy z Andrzejem Rudnikiem.

