Referendum ws. przeniesienia pomnika smoleńskiego? Rabiej: Wielu radnych jest wzburzonych

Do sprawy Paweł Rabiej odniósł się na antenie RMF FM. – Prawo do takiego referendum ma rada miasta - stamtąd może wyjść inicjatywa. Wiem, że wielu radnych jest wzburzonych sposobem, w jaki ten pomnik i pomnik Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego powstał - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Rabiej. Będziemy przyglądali się emocjom ludzi wokół tego tematu – wskazał wiceprezydent Warszawy.

Poruszona została także kwestia innego obiektu, a mianowicie odbudowy Pałacu Saskiego. Inwestycja zapowiadana przez rząd, zdaniem Pawła Rabieja wciąż jest pomysłem, którego przyszłość jest niepewna. – Na razie mamy do czynienia z pomysłem odbudowy Pałacu Saskiego tak, jak mieliśmy do czynienia z pomysłem pana prezydenta na temat referendum konstytucyjnego 11 listopada. Pamiętamy, jak skończył się ten pomysł – zaznaczył Rabiej. I dodał: – Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy prezydent RP ogłasza, że odbuduje na placu Piłsudskiego Pałac Saski i on jest inicjatorem tego pomysłu, więc spodziewam się, że jakieś zaproszenie (do rozmów - red.) nastąpi.