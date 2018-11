"Jestem otwarty". Petru o ewentualnych transferach z Nowoczesnej. Jest jeden wyjątek

W piątek o godz. 11 poseł Piotr Misiło ma przedstawić plany dotyczące jego politycznej przyszłości. Jak donoszą media, Misiło zostanie wyrzucony z partii i prawdopodobnie dołączy do PO. Czy Ryszard Petru widziałby go w swojej nowej formacji? – Nie planuję takich przyjęć. Akurat Piotr Misiło był pierwszym, który w ogóle zakwestionował to, że byłem szefem Nowoczesnej, natomiast żadnych takich rozmów z panem Piotrem nie prowadziłem. Natomiast jeżeli inne osoby będą chciały odejść i przyjdą, zapukają do mnie, to jestem otwarty do rozmowy – stwierdził założyciel Teraz!

Mówiąc o Nowoczesnej, Ryszard Petru nie ukrywał, że czuje żal: – Po ludzku jest mi przykro, bo poświęciłem bardzo dużo energii, czasu dla tego ugrupowania. Rok temu wybrano Katarzynę Lubnauer i po roku Nowoczesna jest tu, gdzie jest – dodał, że po Nowoczesnej pozostanie na polskiej scenie politycznej miejsce do zagospodarowania. – Nie ma dzisiaj ugrupowania, które jest jednoznacznie walczy o kwestie gospodarcze, o niskie podatki, o to, żeby nie rzucano przedsiębiorcom kłód pod nogi, żeby nie składano im propozycji korupcyjnych, a z drugiej strony punktuje np. pedofilię w Kościele, jak to robi Joanna Scheuring-Wielgus – wskazał polityk.