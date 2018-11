Lubnauer: Popełniłam jeden błąd

Katarzyna Lubnauer była gościem Bartosza Węglarczyka w programie "Onet Rano". Szefowa Nowoczesnej odniosła się do zawieszenia w prawach członka partii Piotra Misiły, którego oskarżyła o niszczenie Koalicji Obywatelskiej przez własne ambicje.

– Nie można prowadzić spokojnych rozmów negocjacyjnych, jeżeli ktoś kwestionuje ustalenia negocjacyjne przy pomocy mediów – podkreśliła Lubnauer. Jak dodała, Misiło "próbuje rozgrywać przy pomocy różnych doniesień medialnych, często zresztą nieprawdziwych, to co powinno rozgrywać się wewnątrz partii".

Szefowa Nowoczesnej mówiła, że dla kierowanej przez nią formacji priorytetem jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską jest to, że w ośmiu sejmikach udało się zawiązać koalicję. Wskazała przy tym, że podział jest kwestią uzgodnień lokalnych struktur Nowoczesnej. – Pan Misiło nie uczestniczył w tym, nie wie, jak wyglądały rozmowy, ale ma taki zwyczaj komentowania - zawsze negatywnie" – dodała.

Lubnauer podkreśliła, że należy "zrobić porządki" przed kolejnymi wyborami. – Uważam, że popełniłam jeden błąd, że tego ruchu nie zrobiłam pół roku temu, osiem miesięcy temu, bo akcje pana Misiły powtarzały się regularnie. To nie jest tak, że nagle coś się pojawiło pierwszy raz. Być może trzeba to było uporządkować wcześniej, ze względu na to, że byłoby to z mniejszą szkodą niż mamy w tej chwili – mówiła.

