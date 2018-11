Petru prezentuje cel swojej partii: Zniesiemy zakaz handlu

Jak podkreślił Petru, Nowoczesna porzuciła część elektoratu i zostawiła po sobie miejsce na scenie politycznej.

– Dlatego tworzę wraz z Joanną Scheuring-Wielgus nowe ugrupowanie, które stawia na gospodarkę i kwestie społeczne. 9 grudnia mamy kongres. Tam pokażemy, na czym polegają nasze wartości, o co chcemy walczyć. Chociażby kwestie zniesienia zakazu handlu w niedziele. Mogę powiedzieć tak: uważam, że Nowoczesna opuszcza to miejsce i jest to do gospodarowania, jeżeli chodzi o elektorat – ocenił.

– Osobiście jest mi przykro. Zaangażowałem dużo czasu i wysiłku, natomiast od momentu, kiedy nie jestem szefem tej partii, od mniej więcej roku, to już te osoby, które prowadzą Nowoczesną, są dorosłe, same podejmują decyzje i jest jak jest – podkreślał Petru.

Czytaj także:

"Jestem otwarty". Petru o ewentualnych transferach z Nowoczesnej. Jest jeden wyjątekCzytaj także:

Scheuring-Wielgus myli się jak Petru. Fatalny start partii Teraz!Czytaj także:

Azowskie czy Azorskie? Petru komentuje i wymyśla nowe morze